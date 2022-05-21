新北市長侯友宜為了防疫政策，頻頻槓上中央，他曾呼籲總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌，應該要到第一線看看，但蔡英文卻沒有到重災區雙北，選擇接連先到新竹桃園視察。侯友宜今（21）日被問到相關看法時，沒有太多情緒，僅強調自己會承擔一切，繼續守護市民健康。

侯頻頻向中央喊話，並點名蔡英文和蘇貞昌，應該要下來第一線看看，體會人民痛苦，但蔡英文卻選擇先前往桃園八德區，視察防疫關懷包發放狀況，侯受訪時被問到，會不會希望蔡英文也來雙北看看，他表示：「新北市的任何大小事，侯友宜當市長，會承擔一切，全力以赴，守護市民的健康」。

面對中央冷漠以對，侯則說，工作了40幾年，從基層當到現在，他是真心想把事情做好，和中央完全是善意溝通，「因為所有問題如果沒有做好，傷害的永遠都是市民的健康」。

侯強調，一心一意只想把自己的工作做好，會盡力讓所有市民能平安度過這場疫情。