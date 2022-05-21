俄羅斯入侵烏克蘭，遭到歐美西方國家嚴厲制裁，俄國總統普丁除了斷供天然氣反制歐盟外，限制糧食出口也成為普丁復仇武器之一。外媒報導，俄國官員透露，早在去年底出兵烏克蘭之前，普丁已採取相關措施，積極為全球糧食危機做好準備。此外，美國國務卿布林肯周四（19日）指控俄羅斯利用糧食作為武器，不僅影響烏克蘭人，更波及全球數百萬人。

俄羅斯和烏克蘭是世界兩大主要小麥出口國，占全球小麥供應量30%，同時，兩國還占全球年葵花子油出口的55%，以及玉米和大麥出口的17%。

法新社報導，普丁下令攻打烏克蘭，引發國際對俄羅斯的經濟制裁，擾亂兩國肥料、小麥等商品供應，推升食品和燃料價格，尤其開發中國家受創最嚴重。

現任克里姆林宮幕僚、前俄羅斯經濟部長歐雷希金（Maxim Oreshkin）表示，普丁總統知道這些問題可能影響俄羅斯。俄國早就積極準備應對全球糧荒，從去年底就開始採取相關措施。

聯合國本周敦促莫斯科當局釋出受到俄軍行動影響而滯留在烏克蘭港口的糧食。

歐雷希金表示，他認為2022年底將爆發「全球饑荒」，還稱美國與歐盟國家「思慮不周」的政策正是糧食危機背後禍首。他還抨擊，美國試圖將糧食運出烏克蘭，將導致烏克蘭「人道災難」及全球嚴重糧食問題。

事實上，普丁封鎖烏克蘭臨黑海的港口，不讓烏克蘭農作物出口，令人傻眼的是，俄軍還把烏克蘭糧食偷運到其他國家販售。

據白俄羅斯媒體NEXTA報導，俄羅斯有3艘貨船，專門運送自烏克蘭占領區搜刮來的穀物，其中一艘名為Ｍatros Pozinich的貨船近日抵達敘利亞的港口，據了解這艘船載運3萬公噸小麥，最終航向目的地應是埃及。烏國官方統計，俄羅斯2月入侵至今，約40萬噸糧食被偷運出烏克蘭。