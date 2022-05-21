中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研製針對Omicron毒株的新冠病毒不活化疫苗目前正開展序貫臨床試驗，有望於今年10月開始為民眾進行接種。5月份試驗已在湖南啟動。這是繼中國生物Omicron新冠疫苗在浙江杭州啟動空白人群接種後，首次在已接種新冠疫苗的人群中開展Omicron新冠疫苗序貫臨床研究。

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤介紹，去年12月9日，中國生物引進了香港大學的Omicron株進行不活化疫苗的研發。今年4月13日，Omicron株新冠疫苗在香港獲批臨床；4月26日，獲國家藥監局批准臨床；4月29日，在阿拉伯聯合大公國獲批臨床；5月，開始在浙江和湖南開展序貫臨床試驗，並首次在已接種人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。

張雲濤表示，疫苗作為全球使用的公共衛生產品，安全性、有效性、可及性都非常重要，綜合考慮後中國生物選擇了不活化疫苗技術路線。他又指，不活化疫苗在全球已經上市的幾十個疫苗品種中，是使用最廣泛的、最有效的疫苗。

至於接種原有疫苗是否仍有效果，張雲濤說，即便研究證明對於變異的新冠病毒，原有的疫苗效力大幅下降，但從目前獲得的數據看，原有疫苗在降低重症和死亡率方面仍然是有效的。在Omicron株疫苗可以接種之前，還是要應接盡接。若病毒再出現變異導致原有疫苗效力不足，亦不排除需要再研發新疫苗的可能。

張雲濤指出，截至今年4月，中國生物新冠疫苗已在全球119個國家、地區及國際組織獲批註冊上市或緊急使用，接種人群覆蓋196個國別，向國內外生產供應疫苗超過35億劑。此外，據國家衛健委通報，截至周四（19日），中國大陸已累計接種新冠疫苗33億6772萬劑次。