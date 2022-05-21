基隆市少輔會21日在考場外分送防疫物資，讓考生能夠安心考試。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

國中會考21日登場，受疫情嚴重影響，今年不開放家長親友陪考，據基隆市教育處統計，基隆區總應試考生有2832人，上午共計已開設12間第二備用試場，有105名居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試。早上也有臨時發燒，或家長昨晚才快篩陽的考生，申請至第二備用試場考試。

基隆區國中會考21日、22日登場，今年在海大附中、基隆高中及基隆女中設置3個考場，但受到新冠疫情影響，基隆市教育處強化防疫措施，除每間教室考生人數降為36人以增加座位距離外，並禁止家長親友陪考，考生於進入考場前都需量測體溫並全程佩戴口罩，如有發燒或呼吸道症狀之考生集中於「第二類備用考場」以保障全體考生安全及權益。

21日上午，三個考場共開設了12間第二備用試場，供105名考生應試。其中也包括了上午才因正在發燒，或家長昨晚才快篩陽的考生臨時申請。依教育處統計，基隆高中開設了5間第二備用試場，有27名考生、基隆女中開設了5間，有46名考生，海大附中則是開設了2間，計32名考生應試。

另外，為讓學生能夠安心考試、家長能夠放心，基隆市警察局少年隊及基隆市少年輔導委員會，共同規畫由員警強化考場周邊安全維護，於重點時段加強執行校園安全守望勤務，搭配轄區分局警力複式加強考場周邊安全巡守。同時，少輔會人員於校門口發送「考生加油防疫包」，內含以反毒為主題製作之資料夾、口罩、酒精筆、衛生紙及便條紙，讓考生能平靜面對疫情，減輕考試壓力，爭取佳績。