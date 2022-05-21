疫情在台爆發以後，不少民眾又再度回到遠距辦公、學習的模式，使用電腦的需求提高之餘，電腦中的資料也比過去更需要從辦公室或學校的電腦中來回存取，方便在不同場所使用，更隨著兩大遊戲家機近年終於推出新機，讓不少玩家升級機種之餘，也需要更多額外的儲存資料空間，因此最近行動儲存設備就成為了不少消費者關注的商品，但現在市面上除了傳統的HDD硬碟以外，更有SSD固態硬碟的新選擇。

說到行動儲存設備，相信不少人也仍停留在傳統的HDD硬碟的階段，插上硬碟後，備份或存取大量資料時，通常都需要等上一段時間，但隨著SSD固態硬碟普及化、價格也變得更親民以後，SSD已經成為新一代的資料儲存選擇，雖然價格上比同樣容量的HDD來說會貴上些許，但存取速度則是快上幾倍之多，因此SSD也成為了現今購買行動硬碟時的首選。

美光科技的Crucial X8 SSD行動硬碟，經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，僅97g重、11.5mm厚，但卻擁有最高達1050MB/s的循序讀取速度。（美光科技提供）

美光科技的Crucial X8 SSD行動硬碟，提供1TB及2TB的容量，分別在PChome 24h及momo購物網上有售，現特價3500元起。（美光科技提供）

像深耕台灣的美光科技，其Crucial X8 SSD行動硬碟正是相當輕巧、體積又小的設計，僅97g重、11.5mm厚，但在循序讀取上卻擁有最高達1050MB/s的速度，而且更提供了USB-C 3.2 Gen2接口連接，還附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，以方便現今越來越多使用USB-C的行動設備，不管是PC、Mac系統電腦也能使用，就連使用USB-C的平板、PS4、PS5、XBOX也能使用，而且經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，就算是內容創作者也要隨時在不用地方工作，也能方便帶著拍好的資料或內容到處跑也不怕摔壞。

三星的Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟，擁有IP65防水防塵，主體四側面皆覆蓋緩衝保護層，可承受最高3公尺的外部衝擊。（三星提供）

三星的Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟，提供1TB及2TB的容量，共星空黑、靛青藍、奶茶棕 3色，定價分別為4539元、8639元。（三星提供）

而三星也在本月推出了Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟，同樣主打輕巧設計，僅98g重、13mm厚，最高連續讀寫速度亦可達1050MB/s，支援PC、筆電、手遊、遊戲機、電視、專業攝影機等設備使用之餘，更擁有IP65防水防塵，主體四側面皆覆蓋緩衝保護層，可承受最高3公尺的外部衝擊，採低導熱性橡膠，並內建DTG模式以協助用戶有效控管裝置溫度，還內附USB-C至C及USB-C至A傳輸線，同樣是方便使用者能隨身攜帶的行動儲存設備，更提供了星空黑、靛青藍、奶茶棕 3款，讓消費者能有硬朗型SSD以外的選擇。

Seagate的One Touch SSD，提供500GB、1TB及2TB的容量，以及黑、白、藍 3色的選擇，定價分別為2588元、4588元、8888元。（Seagate提供）

Seagate的《星際大戰》特別版FireCuda HDD外接硬碟，皆附有3年有限保固和3年資料救援服務，2TB，定價2888元。（Seagate提供）

另一大廠還有Seagate的SSD產品也是不少消費者喜歡入手的產品，當中如One Touch SSD就採鋁製外殼，體積輕巧之餘，側邊則以織布設計觸感柔軟，支援循序讀寫速度最高可達1030MB/s，提供最高2TB的儲存空間選擇，因採USB 3.2 Gen 2 USB-C技術，因此使用USB-C及USB 3.0的Windows或Mac電腦使用者均能一插即用，同時更支援安卓的行動裝置使用，利用Seagate Mobile Touch APP即可備份影片、相片和檔案，不用再怕手機儲存空間不足，加上其還具備高達2公尺的防摔防撞能力，對於常需要外出工作的使用者來說就更安心。假如只有儲存或備份資料的需求，則可考慮本月推出的全新三款以《星際大戰》的波巴·費特、古古和曼達洛人設計的收藏版HDD硬碟，各款設計均預設不同角色的代表燈光色，更可自訂RGB LED燈效，提供2TB的容量，相容於PC、Mac、PlayStation及Xbox，粉絲迷不能錯過。

Western Digital的WD_Black P50 SSD遊戲硬碟，提供500GB、1TB及2TB的容量，定價分別為5980元、9680元、1萬7580元。（Western Digital提供）

Western Digital的WD_BLACK D30，提供500GB、1TB及2TB的容量，定價分別為2990元、4990元、1萬1990元；圖為Xbox版。（Western Digital提供）

近年也有不少SSD推出了針對遊戲玩家的產品，主打提升讀取速度，對於有大容量存取需求的消費者，或是內容創作者來說可是更便利的選擇，Western Digital的WD_BLACK系列就專為其所設，像WD_Black P50就採USB 3.2 gen 2×2連接埠、速度最高可達1980MB/s，同樣擁有高達2TB的額外儲存空間，更提供5年有限保固，攜帶小巧方便、耐用的設計，就像帶著一個隨身的遊戲庫一樣方便，另外還有更專為次世代遊戲主機如PS5所設計的WD_BLACK D30，外型時尚小巧，但也能提供高達 900MB/s的讀取速度，同時具備可拆卸支架，方便在電腦或遊戲家機中轉換使用，對於同時有遊戲需求的使用者來說則是另外的好選擇。