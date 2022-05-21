新竹市是全台數一數二年輕的城市，科技產業的蓬勃發展，為青年提供大量的就業機會，使得年輕人才聚集於新竹，成為重要的族群。國民黨新竹市長參選人林耕仁舉辦青年座談會，與青年朋友交流聊天，還有青年猜測林只有37歲，現場氣氛歡樂眾人打成一片。

林耕仁表示，跟青年互動最有趣的地方，就是總能得到意想不到的答案。他也分享自己年輕時打拼的經驗，在擔任議員以前，曾作過基層的清潔工，他用一支拖把、一個水桶的創業故事，讓大家知道打拼的艱辛，以及付出後得到回報的欣慰。林耕仁勉勵青年，自己所奉行的「Can Do精神」就是什麼事都做得到，並承諾當上市長會秉持Can Do精神，服務市民、打造更好的新竹。

國民黨新竹市長參選人林耕仁舉辦青年座談會，與青年朋友交流聊天，現場氣氛歡樂眾人打成一片。（圖：翻攝自林耕仁臉書）

林耕仁指出，現在年輕人五大煩惱是，房子、職場、養老、子女教育、社交障礙，進入社會之後，面臨的挑戰會更多。另外也特別關注社交障礙的議題，他說，現在很多年輕人都習慣在網路社群上交流，但是當需要人與人面對交談時，有時反而不知道如何應對進退，藉由自己的經驗分享，和青年朋友多互動交流，也希望能緩解青年對未來的迷茫感。

林耕仁不斷地強調，年輕人是社會發展重要動力，因此要打造青年友善的新竹，在生活、工作、居住方面都要更完善。藉由座談會的形式，聆聽青年的意見，並彙整起來作為青年政策的方向。最後林耕仁表示，年齡從來不是問題，重要的是虛心去接受各種聲音，他與青年的溝通對話也會持續下去。

年輕選票扮演關鍵角色，特別年底要修憲公投18歲公民權，更顯得青年在社會的重要性。年底選舉所有參選人都需要都把握機會，增加與青年交流互動，擷取新知、學習創意，也提出青年政策與各項福利，有望獲得年輕族群的信賴，為年底選戰取得更多的支持。