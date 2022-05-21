有些女生呆萌可愛、一副稀裡糊塗的模樣，遇事表現得反應遲鈍的樣子、任誰都會忽略她們的存在，甚至還會認為她們好欺負，但其實這樣的女生頭腦裡面裝的是大智慧。《搜狐網》運勢專欄點名，雙子女、金牛女、摩羯女、水瓶女是最不好騙的星座女，看似糊裡糊塗，實則聰慧過人。

▍雙子女

雙子女平時給人的感覺就是糊裡糊塗的模樣，很多人都會認為她們好騙，但實際上雙子女是非常聰明的。要知道雙子的智商在星座中可是排名第一的存在，以她們的高智商想欺騙她們是根本不可能，她們表面看起來糊塗，其實只是不喜歡計較罷了，一旦認真起來的雙子女是非常聰慧過人的。

▍金牛女

金牛女非常重物質，你看到她們呆萌的一面，有很大的「裝傻」成分。別看平時她們看起來非常無害，在面對利益時，其實早在心中打好算盤了。金牛女完全不是外表上那樣看起來容易欺騙，她們從來不打無把握的仗，當你看到金牛女獲得勝利時，其實醞釀已久，聰慧過人的她們就是這樣保守而又低調。

▍摩羯女

摩羯女的糊塗主要表現在她們太清心寡欲，似乎身邊的事物都與她們無關，甚至有時候寧願一個人過，也不願意與別人摻合在一起，以糊裡糊塗的方式來敷衍了事。不過摩羯女一旦確定了自己的目標與方向，她們會表現出聰慧過人的一面，什麼清心寡欲、寡言少語都不見，看到的只有一鳴驚人的非凡表現。

▍水瓶女

水瓶女與人相處時就像是中央空調，可以照顧好每個人的情緒，與誰的關係都不錯，遇事時會表現得很糊塗，給人感覺她們好像神經很大條一樣，但其實這都是水瓶女給你的假相，她們內心永遠保持著理智，時刻警醒自己不要迷失方向，水瓶女的聰明不僅表現在靈活的思維上，更表現在較大的處事格局上。