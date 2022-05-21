現在市面上除了傳統的HDD硬碟以外，更有SSD固態硬碟的新選擇，那到底兩者間有什麼分別、該怎麼選購呢？此次就請來3C達人廖阿輝為大家解答，以及介紹多款市面上熱銷品牌的產品，讓消費者更了解應該怎麼選購。

Q：選購行動儲存設備前需要知道什麼？

A：現在假如一般民眾不知道要買SSD固態硬碟還是HDD傳統硬碟的話，一律建議買SSD為主，第一因為現在的SSD價格與HDD已經相差不遠，但速度可是比HDD快上10-20倍，第二是因為SSD也比較不怕摔、比較安全與穩定，碟片結構、儲存年限、急救等都比較完善，所以只是一般使用的話，SSD就是首選。

Q：那HDD傳統硬碟適合哪一類消費者購買？

A：HDD傳統硬碟現在來說比較適合需要大容量儲存的使用者，而且價格也相對便宜，就連4TB、8TB的大容量也有，對於需要儲存大量資料、影片、內容的使用者來說，HDD就比較適合，像是剪片的時候就可以先在SSD剪完，再存檔HDD中保存，所以選購時也是要考量儲存多少資料，畢竟SSD目前的儲存容量沒有到HDD那麼大，若是需要大容量、不移動的話，就選購HDD傳統硬碟。

Q：那選購SSD固態硬碟時大概要選多大容量？使用時也要注意什麼呢？

A：一般使用者的話，2TB以下的價格現在都是大家比較能接受的，但其實1TB通常都足夠使用，目前大概3000元到1萬元的選擇都有，建議選擇大廠牌為主，因為後勤維修等都比較穩固，消費者可按需求及價位作挑選，不過使用時當然還是要了解，硬碟都有使用壽命，隨時做好資料自動備份比較好，因為壞掉時永遠來不及。