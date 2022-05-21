永康警方在戶外隔離區問訊。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名20歲呂姓毒品犯昨天凌晨駕車違規，遭永康警方攔查，查獲新興毒品咖啡包、K他命等物，過程中，呂男不斷咳嗽，企圖偽裝確診，嚇阻警員靠近，沒想到警方對他快篩，一篩居然2條線，呈現陽性，呂男當場也嚇到，警方要求他穿上防護衣，後續依規定與台南地檢署實施視訊審訊後移送。

警方指出，20歲呂男昨天凌晨駕車行經永康區中山南路和二王路口，違規遭警攔查，呂男被攔下時沒戴口罩且神情緊張，警方命令他戴上口罩，呂男在打開隨身提包準備拿口罩時，被警方發現提包內藏毒品咖啡包、K他命。

呂男見毒品曝光，不斷咳嗽，企圖假裝染疫以阻止警員繼續盤查，警方也提高警覺，對呂男快篩，結果跑出來2條線呈陽性，呂男當場也很吃驚，未料「弄假成真」。

警方共查獲呂男持有K他命17包、毒品咖啡包162包等，共重658餘公克及電子磅秤1個及智慧型手機2部，詢後依法送辦。

近期疫情升溫，永康派出所長莊大成說，不少毒犯相當狡猾，慣用「偽裝確診」伎倆，想讓員警卻步，但通常一篩都是假的，不過，這名毒品犯一篩就2條線，不但當事人嚇傻，承辦員警當下也很吃驚，所幸員警全程戴口罩、手套，未與其肢體接觸，現場也穿上隔離衣因應，盡可能將染疫風險降到最低。