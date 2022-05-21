因應新冠肺炎本土疫情嚴峻，總統蔡英文指示在北北基桃設置9大篩檢站，昨宣布於台北松山機場設立篩檢站，引發台北市長柯文哲批評，自己事前知情但反對，中央「不要為了設而設」。行政院長蘇貞昌今日上午視察松機篩檢站時回應，篩檢站是為了減輕民眾負擔，希望中央和地方一起合作，打贏防疫最後一戰。

蘇貞昌說，感謝中央流行疫情指揮中心協調各公立醫院，加入設置大型篩檢站，且都於48小時內完成，也感謝醫護人員的投入，連周末都沒有休息。政府連日來也不斷在檢討篩檢站的動線，希望減輕民眾負擔，尤其65歲以上長者可以在現場報名、領藥、篩檢，希望中央與地方政府能一起合作，打贏防疫最關鍵、最後一戰。

對於新北市長侯友宜批評，中央系統卡卡造民眾拿不到居隔單，民進黨副秘書長林鶴明則反諷雙北市長每天砲轟中央是在表演。蘇貞昌表示，每一位負責公共事務的人，都希望事情能做到最好、解除民怨，在疫情大爆發時，大家從各方面就彼此觀察到的，互相幫忙、解決，這都是應該做，且是民眾期待的。

疫情指揮中心前天調整專責病房的護病比，引發基層護理師不滿，蘇貞昌也緩頰說，非常肯定2年多來第一線醫護人員的辛苦，也感謝他們再辛苦也願意為國人健康防疫所做的努力，至於相關任何措施，應該以疫情指揮中心發布為準。