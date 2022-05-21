彰化共準備14的考場學校，過去每間試場最多42人，現在則降到36人，14考場共有341間試場，包括28間突發傷病應考，174間第二類防疫考場。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

縣長王惠美日前就到考場視察，確保相關防疫作為做到滴水不漏。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

國中教育會考登場，此次彰化共有1萬558考生應試，分成14個考場分散學生染疫風險，而原本使用二備試場包含235居隔、居檢、自主防疫的考生，最後僅來155人，最終缺考人數高達168人，縣府表示，168人除了第二類試場考生外，也有部分是一般生。

彰化共準備14的考場學校，過去每間試場最多42人，現在則降到36人，14考場共有341間試場，包括28間突發傷病應考，174間第二類防疫考場，而防疫考場的監試委員，除了要遵循各項防疫措施外，也全程配戴口罩，手套、隔離衣、面罩或護目鏡。

教育處指出，為確保考生安全，啟用第二類考場，包括居家隔離、居家檢疫、自主防疫的學生，都會到第二類考場應試，與一般學生分流，確保不會交叉染疫，首日考到第二節數學時，共有168名學生缺考，包括出現症狀，身體不適的學生，依症狀不同送往對應的醫療院所進行檢查。

教育處強調，為保護考生除身障、重大傷病等考生家長可申請陪考證外，其餘考生不開放家長陪考，另外所有考生在進入考場前，都會完整的量測體溫、清消等，監考人員時時觀察學生情況，若有不適反映，會立即啟動相關機制，提供學生完善的保護。