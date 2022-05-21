顏清山生前育有1女，目前靈堂設正義路的服務處。(陳世宗攝)

大甲鎮瀾宮董事長顏清標的3弟顏清山，因肝臟癌細胞擴散到肺部，20日晚上送醫搶救不治病逝！顏清山生前好友今天在臉書PO出合照，引起很多親朋好友的不捨留言；顏清山友人指出，「四哥很照顧鄉親」、「為人海派好鬥陣」、「萬般不捨」，顏清山生前在服務處協助鄉親處理地方事務。助理表示，顏家的家務事不便回應。

人稱「標哥」的大甲鎮瀾宮董事長顏清標共有4個弟弟，大弟是里長顏清通、2弟顏清金、3弟顏清山，4弟顏良佑20年前因車禍意外過世；標哥的大弟及2弟在10年前，因先後罹癌接受手術，3弟則在幾年前罹患肝癌，顏家兄弟平常都很照顧鄉親，服務鄉里。

58歲的顏清山昨晚因肝臟癌細胞擴散到肺部，送醫急救仍不治，生前的友人一早就在臉書PO出和他的合照，很多好友表達不捨；顏清山生前是前立委顏寬恒、副議長顏莉敏聯合服務處的主任，平常協助為民服務。

顏清山生前育有1女，目前靈堂設正義路的服務處，助理強調，四哥過世因屬於家務事，顏家不便對外回應。