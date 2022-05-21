北市國小校園疫苗開打，但因醫療量能不足，施打疫苗時程延期。對此，台北市長柯文哲僅表示，莫德納打完了，BNT要再來，同樣一批人再去打一次BNT，「整死人了」，不過只要中央疫苗發下來就開始打，學校跟醫療院所配對，他們自己喬時間。
柯文哲今在動物之家中繼園區開幕記者會受訪，媒體詢問北市國小疫苗施打延期，他表示，疫苗這個又抱怨，莫德納同意書發下去問家長，問完以後說兒童BNT要來，「我就很尷尬」，如果一批人去，BNT馬上進來 ，要莫德納、BNT各一邊也可以。
柯文哲說，現在莫德納打完了，BNT要再來，同樣一批人再去打一次BNT，「這個整死人了」。不過只要中央疫苗發下來就開始打，學校跟醫療院所配對，他們自己喬時間。
柯文哲指出，北市設定一個範圍內可以打，給醫療院所方便，他們也要人力調配，學校沒有時間問題，醫療院所有時間問題，他們自己去喬時間自己去打。
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