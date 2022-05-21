不過劉男心虛加速逃逸與警用機車擦撞，導致張姓員警受傷，線上警網追了劉男2公里後將他制伏。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

不過劉男不願配合加足油門逃逸，還不慎撞上值勤的張姓員警，造成警方受傷。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名劉姓男子，過去曾有3次酒駕紀錄，20日晚間再度酒駕，在彰化市中山路一段遭警攔查，不過劉男心虛加速逃逸與警用機車擦撞，導致張姓員警受傷，線上警網追了劉男2公里後將他制伏，酒測值達0.61，遭警方依現行犯逮捕，今依據公共危險、妨害公務罪移送法辦。

這起事件發生在20日晚間，劉姓男子騎乘機車在中山路時搖搖晃晃，線上巡邏警方發現後，在1段436巷前攔查劉男，不過劉男不願配合加足油門逃逸，還不慎撞上值勤的張姓員警，造成警方受傷。

彰化警分局大埔派出所張姓、邱姓員警20晚間騎乘警用機車巡邏時，發現劉男騎乘機車時行車不穩，因此主動上前攔查，當即發現劉男神清緊張，還渾身酒味，不過劉男不依指示停車受檢，還加速逃逸。

警方說，劉男逃逸員警一共追了2公里後才在延平路與彰興路將其攔下，但劉男不服還想掙脫，被警方壓制時還反抗，最終在優勢警力下將其壓制，順利制伏，酒測值達0.61；經查劉男已經有3次酒駕紀錄，被逮時供稱是飲用藥酒後才騎車出門，沒想到會被逮。

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