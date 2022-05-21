今年國中會考社會科試題生活化並與時事連結，日本「天婦羅」料理起源及甲國記者要通過關於國家領袖思想的考試才能取得記者證等均入題。國中老師解析，今年社會科圖表題占6成，而且部分試題的題幹稍長，考生要具有轉譯、分析圖表能力，才可得好成績。

今年社會科試題皆為4選1的選擇題，第1至43題為單題，第44至54題為題組題，合計54題。其中圖表題有33題，占比高達6成，考驗學生解析圖表的能力。

今年題目僅54題，比去年的63題少9題，但部分題目的題幹稍長，考驗考生的閱讀能力。還有，許多試題取材跨學科，評量學生整合學習內能力。

新北市中平國中地理老師賈生玲表示，社會科題目重視圖表，譬如第46題考台灣和地形有關的地名，透過地名可推估過去的地景樣貌，例如「墘」字，代表位於某一地物或水體的旁邊，評量學生能否從圖中墘字地名的分布，推論最可能與哪個族群的集中區有關？

「社會科試題貼近人類生活」，高雄市明義國中歷史老師陳莉婷說，第21題以常見的日本料理「天婦羅」為主題，題幹鋪陳這種料理傳入的起源為葡萄牙天主教徒最初到日本傳教貿易時所引入，藉此評量學生能否判斷「天婦羅」傳入日本的時代背景。

新北市福營國中公民與社會科老師卓旻寧則指出，今年社會科試題與時事相連結，譬如第23題，以甲國政府要求記者通過關於國家領袖思想的考試後，才能取得記者證，但該國取得記者證的人數愈多，在國際上的新聞自由評比排名卻愈差，評量學生是否能從察覺該國政府的作為對新聞自由及閱聽人的影響。

此外，今年許多社會科試題取材跨學科，譬如第38題，已在南半球的某國發行的貨幣為素材，藉由貨幣正反面的設計說明，如某一原住民語留白、英國女王頭像等歷史情境，評量學生能否判斷該貨幣最可能由何國發行？這是歷史和地理整合的題目。