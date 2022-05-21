北藝大舞蹈系重現編舞家羅曼菲1999年作品《破陣而出》，並由北藝大擊樂團擔任現場演奏。（張家豪攝，北藝大舞蹈系提供）

霍華．拉克（Howard Lark）1994年作品《凌晨時分》，帶有芭蕾的肢體和探戈的節奏。（張家豪攝，北藝大舞蹈系提供）

羅斯．帕克斯（Ross Parkes）的《三種看法》是一部非常需要肌耐力的舞作。

古名伸的《緘默之島》以雙人舞和一張桌子，詮釋兩人情感。（張家豪攝，北藝大舞蹈系提供）

大師傑出舞作重現！北藝大舞蹈學院規劃《經典再現》，重現編舞家林懷民1979年《星宿》、古名伸1993年《緘默之島》、羅曼菲1999年《破陣而出》等作，北藝大舞蹈系主任吳易珊表示，以當代眼光重新發掘經典內涵，在疫情中突破限制完成排練和首演，具有特別的時代意義。

這次共精選五部作品，都是來自曾在北藝大舞蹈系任教的編舞家，除了林懷民、古名伸和羅曼菲，還有羅斯．帕克斯（Ross Parkes）的《三種看法》、霍華．拉克（Howard Lark）的《凌晨時分》。

古名伸表示，《緘默之島》雖然是現代作品，但具有古典表現風格，「很多力量不是那麼直接，而是在動作出發的過程，利用動作傳達情感，收放的方式挑戰很大。」

古名伸表示，這是一支表現兩人情感的舞，「他們很需要彼此，在乎彼此，但裡面又有一種淡淡的哀傷和無奈，緘默的意思是默契，所以不需要再溝通，卻也因為無奈而不需要再多說，兩人困在像島一樣的桌上。」

《破陣而出》的重建指導吳建緯表示，「舞者透過影片學習和重現舞作的內容，同時要對這段舞蹈發展的歷史，如何將自己身體的訓練，轉換成這部作品所需的時空背景。」

《三種看法》的重建指導邱怡文表示，這部作品是1972年作品，共有三個片段，沉落地心、自語和陰陽，「這是一部需要體力和肌力的作品，我帶領學生做很多訓練，包括葛蘭姆技巧。這部作品等於是用這個世代的身體檢視以前的人怎麼使用身體，連接過去，再一起走向未來。」演出將於今（21）日午、晚，明（22）日在北藝大舞蹈廳登場。