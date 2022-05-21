台灣大學今(21)日舉行畢業典禮，近700名畢業生出席會場。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台灣大學21日舉行畢業典禮，校長管中閔致詞並頒發畢業證書。（姚志平攝）

台灣大學今(21)日舉行畢業典禮，校長管中閔在致詞時提到，由於疫情與戰爭，使得此時是個「不一樣的年代，值得不一樣的畢業典禮」，特地朗誦作家楊牧《北斗行》的〈答舞〉一詩，以及美國詩人Walt Whitman〈大路之歌〉(Song of the Open Road)的首段，祝福畢業生未來在人生的大路上一直向前，堅強而滿足。

台大表示，今年學士班畢業生有4930人、碩士班畢業生有4693人、博士班畢業生有473人，總計1萬96人。雖然受到疫情影響，出席的畢業生近700人，但絲毫不減畢業同學與同行家長們對於畢業的喜悅，校園內處處可見拍照留念的人群。

台灣大學21日舉行畢業典禮，出席的畢業生紛紛與同學及親友合影留念。（姚志平攝）

台灣大學21日舉行畢業典禮，出席的畢業生紛紛與同學及親友合影留念。（姚志平攝

台大指出，本屆典禮以「無私 奉獻 利他」為主軸，期許畢業生以無私的胸懷，為世界奉獻心力，關懷社會、發揮利他精神。

管中閔則在致詞時提到，過去4年中，大家有兩年半必須藏在口罩之下，在遠距學習，以及參與受限制的課外活動。大家或許會想，還有比這更悲情，更刻骨銘心的大學生活嗎？有的，明年畢業的學弟妹們肯定會打破你們的紀錄；這樣想來，大家或許會釋然一些。

管中閔說，這是疫情蔓延的年代，戴著口罩保持社交距離的年代；這是鎖國封城的年代，許多人透過線上聯繫與溝通，但在線下感覺孤獨與無助。這也是烽火連天，攻城掠地的年代。戰爭似乎很遠，遠到我們無法聞到硝煙味；戰爭又似乎很近，我們彷彿能感受到戰火中身不由己的悲哀。

「不一樣的年代，值得不一樣的畢業典禮」，管中閔說，去年台大第一次採用線上畢業典禮；今年，他決定為大家朗誦詩歌。而他分別朗讀作家楊牧《北斗行》的〈答舞〉一詩，以及美國詩人Walt Whitman〈大路之歌〉(Song of the Open Road)的首段，祝福畢業生未來在人生的大路上一直向前，堅強而滿足。