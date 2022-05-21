李男稱從網路認識一名無國界女醫師，但警方一看就知道是詐騙集團手法。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台南一名李姓男子直奔高雄國際機場，求助機場服務人員，稱是要幫從網路社群軟體認識的無國界女醫師領50公斤黃金包裹，要他協助匯150萬，航警高雄分局員警一聽就是詐騙，苦口婆心勸說，保住百萬積蓄。

年約50多歲的李姓計程車司機，18日10時許獨自從台南開車到高雄國際機場，並到了出境大廳詢問服務台問哪裡可以領取包裹，但他神情緊張服務人員直覺有異，通報航空警察，李男向警方表示，是想繳納海關保管費以領取海外寄送的黃金包裹，並拿出手機撥打給一名身穿醫師袍的女生，並指：「那是我太太」

李男表示，自己約2個月前透過網路社群軟體，認識這名自稱無國界醫師的海外女子，兩人相談甚歡、日久生情，甚至以老公、老婆互稱。不過該名女子謊稱因疫情無法回台灣，要從美國寄裝有50公斤的黃金包裹，並稱空運公司已代墊保管費新臺幣150萬元關稅，要他到銀行匯款150萬。李男覺得事有蹊蹺，因此先到機場查詢領取是否有黃金包裹。

員警一聽就知道是詐騙，立即勸說：「看都沒看過的人，說要寄黃金來，這是不可能的事！」，經過勸導後，李男才看清事實，保住辛苦錢。