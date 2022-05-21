抹黑徐巧芯國小老師兼「柯黑網軍」？ 柯文哲怒批：遲早會遭到報應

台北市議員徐巧芯遭網友爆料違規停車，施壓員警，遭到信義分局打臉是烏龍爆料。該名網友也被起底在羅東國小擔任老師，還疑似是柯黑粉專「柯粉的超譯天地」的管理員。台北市長柯文哲今表示，調查清楚再講，不用捕風捉影，但他很早就講過「用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應」。

對於警察稱雙方不認識，但被查出爆料人是員警好友，會懲處嗎？柯文哲說，這種東西調查清楚再講，也不用捕風捉影，他的態度給每個人公平機會，調查清楚再講。

至於爆料人疑似是網軍，柯文哲說，「我不是早就講過，用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應」。