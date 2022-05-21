蓮潭水域中心成為北高雄運動、休憩、訓練的綜合場地。（高市運發局提供／袁庭堯高雄傳真）

議員們在模擬舟上體驗操槳樂趣。（高市運發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄「蓮池潭水域運動中心」21日上午揭牌，「2022港都盃龍舟表演賽」也隨之登場、炒熱端午氣氛，中心未來將成為南台灣水域運動培訓基地與運動觀光景點。市長陳其邁宣布今年端午節龍舟賽如期舉辦，但選手需打滿疫苗劑數、當天快篩陰性，才能參賽。

蓮潭水域中心原先為儲放龍舟、船艇功能的蓮潭艇庫，造價1億1200萬，獲得行政院前瞻基礎建設計畫經費後於2020年10月完工，2021年1月驗收完成。該場域向來是本市辦理水域賽事的熱門景點之一。市府結合體育署於去年重新整建後，運用既有空間引進民間資源，打造蓮池潭水域運動中心，將以立式划槳、輕艇、龍舟、帆船等相關 船艇體驗、推廣、訓練及辦理賽事活動為主要功能。未來也將透過公私協力方式，活化老舊場地，帶動蓮潭水域運動發展，成為北高雄運動、休憩、訓練的綜合場地。

陳其邁表示，蓮池潭是一個開放水域，如同把愛河的使用還給民眾，增加高雄市民的親水環境。蓮池潭不僅在周遭的環境改善，現在還強化運動功能，讓民眾有更多親近蓮池潭的機會。

中心揭牌後，龍舟委員會「2022港都盃龍舟表演賽」也隨即登場，中山大學國際學生、高中職學生及社會人士組隊參賽，8隊約120人，為啟用儀式增添運動氛圍，也提醒市民在疫情嚴峻之際，從事水上運動仍要注意防疫。

近來疫情嚴峻，部分縣市的龍舟賽已停辦，陳其邁認為，戶外的運動風險較低，只要落實防疫措施，還是能如期舉辦。高雄要求「大人須打滿3劑，18歲以下學生須打滿2劑，比賽當天要快篩陰性」才能參加比賽，岸邊也將做好人流管制，希望能夠在疫情和日常生活中也能夠取得平衡。