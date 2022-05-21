新冠肺炎疫情爆發，醫療量能有吃緊問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨強調沒有醫療崩潰，但醫療應變組副組長羅一鈞坦言確實有「有床無人力」的問題。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳今表示，政府對護理人力未超前部署，去年的確診數就已吃不消，今年個案暴增100倍，又調高護病比，形同置護理人員、病人安全於危險之地，且護理人員也面臨防護裝備不足的問題，抨擊中央只會報數，不知基層心酸。

國政基金會今舉辦「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡﹖」記者會，邀請陳玉鳳說明護理人力現況。陳玉鳳表示，政府不僅未對人力問題超前部署、無視於人力不足，還朝令夕改，5月5日修改洗腎室護病比，從1比4提升至1比6，置護理人員、病人安全於危險之地，一旦發生醫療糾紛，會完全沒有保障。

根據統計，去年4月台灣共有逾100例確診個案，5月增至近9000人，陳玉鳳表示，光是這樣的人數就讓護理人員吃不消，然而但是今年的4月確診病例累計10萬人，5月又增至100萬，等於去年的100多倍，人力怎麼足夠？護理人員陷入身心不安、工作壓力倍增，如何確保病人安全？日前台大醫院企業工會反映護理師人力吃緊，2人得顧100個病患，但指揮官卻說以醫院說法為主，試問哪家醫院會承認？

除人力問題，快篩、防護裝備也不足。陳玉鳳表示，台灣防疫第1年出現口罩之亂可以體諒，但是疫情已進入第3年，購買快篩還得讓護理人員自己排隊。面對疫情節節上升，護理人員的N95口罩得用2天，兔寶寶裝也整天不能脫，更有人向她反應，第1年防護衣穿2層，出病室就要要換上新的2層；第2年因內層不多，只換外層；到了第3年，則只換外層的手套和腳套，她直呼這樣的做法已太超過。

今年1月護理人員的執業率為59.7％，到了5月只剩59.1％，陳玉鳳直指「大家已經受不了」。新北、台北、桃園的護理人員，自今年的1月開始，離職率已越來越高，在這樣的不對等工作之下，護理人員怎麼不崩潰？

陳玉鳳表示，中央每天報數字，根本不知基層心酸，一直說醫療量能還可以、調度適切，根本是胡說八道、睜眼說瞎話。護理人員都反映事實並非這樣，醫院實際上是「挖東牆補西牆」，要求他們在未經訓練下跨科調動，她呼籲政府應推動三班護病比，提供護理人員加班費，並將遲遲未給的津貼納入護理人員的帳戶等，強調要讓護理人員無後顧之憂，才能安心抗疫。