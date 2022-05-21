一個人想要輕鬆獲得成功，在職場和生活中一帆風順，大概都離不開貴人。運勢命理網站「靈匣網」分享，生肖猴、兔、鼠、羊、豬在今年的六月份就非常幸運，能夠得到貴人相助。

▍生肖猴

屬猴的人在2022年與流年太歲相合，整體運勢都不錯。而在今年的六月份，更是有吉星庇佑，貴人相助，做任何事情都有貴人大力支援和幫助，為他們出謀劃策，指點迷津，使其原本就聰明能幹的他們，不管是在職場還是生活，都更加的如魚得水，非常順遂。

▍生肖兔

屬兔的人在今年壬寅虎年本就有吉星高照，而且今年的貴人能量很大、很全面，只要是有需要，就有貴人出現，不僅能夠逢兇化吉，而且還能為他們提升個人能力和其他方面的運勢。今年六月份更是有天乙貴人星入住，不僅增添好運，還帶來諸多機會，只要好好把握，就能夠如願獲得豐厚的利潤。

▍生肖鼠

從五行來看，子鼠五行為水，寅虎五行為木，所謂水木相生，也就是說屬鼠的人在虎年與太歲是相生的，能夠得到太歲助力，諸事順利，還有好運傍身。在今年六月份裡面，更是得貴人相助，無論是職場還是生活，都有人從中周旋，自己不僅少了許多的麻煩，而且還得利不少，收益豐厚。

▍生肖羊

生肖羊所對應的十二地支是未，未的宮位裡面本來就有月德貴人和天喜貴人入住，一生當中遇到貴人無數，可能是家人朋友，或是直屬上司。在今年的六月份更是貴人運爆棚，身邊貴人不斷，總能在自己需要的時候及時出現，幫忙排憂解難，出謀劃策，不僅職場中得以升遷，生活和情感也進展順遂。

▍生肖豬

屬豬的人這一生本就容易遇到貴人，也總能夠在貴人的幫助和提攜下發展壯大，事業上一帆風順，財運和其他運勢都很好。只要是自己想去做的事情，很少有做不好的。今年六月份，更是吉星高照，好事連連，運勢提升不少，而且還有貴人出現。使得他們在職場大展宏圖，生活中也都進展順利。