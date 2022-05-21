德州撲克賭場聘請美女擔任荷官，吸引不少年輕男賭客上門。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區警方21日凌晨零時許，破獲1場藏身在餐酒館樓上的德州撲克賭場，逮獲侯姓負責人、荷官、服務生與賭客共21人，查獲賭博籌碼1800萬元，賭場聘用3名美女荷官吸引賭客上門，肄業女大生也赫見其中。

台南市警4分局獲報安平區內有賭場藏身在平通路一家餐酒館內，餐酒館1樓晚上照常營業，因為新冠肺炎疫情，客人僅三三兩兩，但2樓卻是精采熱鬧，業者私設百家樂賭場，有更多的賭客出入，大玩德州撲克。

警方掌握賭場營業時間，21日凌晨零時許持搜索票衝進2樓，現場查扣籌碼1800餘萬元、賭具、電腦、手機、監視器等證物，當場逮獲包括侯男在內的21人，其中7人為負責人、荷官與服務人員，因涉嫌賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。其餘賭客依違反社維法以最高金額9000元裁罰。

警方發現，現場賭客皆為男性，賭場聘用3名發牌的美女荷官吸引男賭客上門，年紀皆在20歲出頭，以時薪200元雇用上班，小費另計，一整晚下來每人起碼賺進數千元，3人中赫見22歲黃姓女荷官還是名肄業女大生。

警方表示，侯姓負責人將賭博處所設置於餐酒館樓上，刻意配合樓下營業時間，掩飾樓上開賭場，為躲警方查緝，還在樓梯口設置感應門鎖，牆上張貼「教戰守則」，教導賭客遇到警方臨檢時的反應，警力衝入逮人時，服務生還堅持要警方需噴酒精消毒後才能進場，令員警哭笑不得。