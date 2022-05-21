新北市長侯友宜已經為民眾苦等居隔單一事，多次和中央進行溝通，包含系統優化、流程精簡等，終於等到行政院政委唐鳳在昨（20）日宣布，25日將以新系統的代舊的法傳系統。侯今（21）日受訪時表示，終於看到中央回應問題，希望25日新系統啟用後，能夠解決民怨，這才是為政者該做的事。

新北不少民眾等不到居隔單，怨聲四起，唐鳳昨日總算宣布，25日將推出新的確診個案管理系統（MBBS），直接取代原有的法傳系統，能讓衛生局人員在獲取個案資料上，減少時間差，更快開立居隔單給有需求的民眾。

侯友宜今受訪時表示，新北市居家照護關懷中心每天接聽幾萬通的抱怨電話，主要就是和中央系統有關，如今中央終於在疫情高峰期看見問題並回應，期待25日啟用新系統後，能順利解決民眾問題，這才是為政者該做的事。

至於指揮中心要求各醫院調整專責病房護病比，引發醫護反彈，侯也再次喊話，除了空床率也該考量人力分配。

侯強調，新北現在是靠有限的醫護人員來撐起大量的確診個案，因此籲中央簡化流程，採用「快篩陽等同確診」，不要再做PCR，讓採檢的醫護人力能回到照顧中重症、高風險及脆弱族群上，減輕量能負擔，「該給他們（第一線同仁）支持的力量，不管精神上，任何方面上，都要給他們最大的支持」。