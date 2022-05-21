俄羅斯國防部20日指出，烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠獲得「完全解放」，因最後一批531名烏克蘭士兵已經投降，近3個月的圍城戰結束，這座具重要戰略地位的黑海港市落入俄軍全面掌控。

俄國防部發言人科納申科夫指出，在20日最後一批烏軍投降前，自16日以來，共有2439名困守鋼鐵廠的士兵持續投降。俄國防長紹依古也已回報總統普丁，指馬立波的「行動」結束，「鋼鐵廠和馬立波市獲得完全解放」。

堅守鋼鐵廠的「亞速軍團」指揮官普洛柯潘柯在通訊軟體Telegram上傳一段影片，證實「上級軍事指揮部已經下令，停止保衛馬立波，挽救我們守軍的性命。」他還說，希望在鋼鐵廠內陣亡的士兵能被遷出，「光榮地埋葬」。

「亞速軍團」成立於2014年，作為民兵打擊親俄分離主義者，被莫斯科視為納粹份子，但烏方稱該組織已進行內部改革。

另方面，俄軍正努力鞏固對烏東頓巴斯地區的控制。盧甘斯克州長蓋戴指出，俄軍開始密集破壞北頓內茨克鎮，「砲擊的強度倍增，他們轟炸住宅區，房屋一間間被摧毀」。他說：「我們不知道有多少人喪生，因為根本不可能查看每棟公寓。」

俄軍在盧甘斯克前線取得進展，軍事專家認為，這可歸功於俄軍將現階段戰爭目標縮小，即奪取更多親俄分子聲稱擁有的領土。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」專家布爾格說：「接下來幾周會是這場衝突的關鍵，取決於俄軍征服北頓內茨克鎮及周邊地區效率。」

紹依古稱，「盧甘斯克人民共和國的解放行動」很快就會結束。烏克蘭總參謀部則表示，他們的部隊已擊退俄軍在北頓內茨克的進攻。