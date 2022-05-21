雲林縣長張麗善因同住家人確診被匡列，她選擇「3＋4」居隔，今天早上9點多她在臉書開直播報平安，她說難得睡到自然醒、在家吃早餐，精神很不錯；她也呼籲在家「居隔者」若和居家照護「確診者」同一戶要做好衛浴清消，雲林縣有15％的居隔者陰轉陽，可能是居隔時沒有做好共用的衛浴清消作業。

張麗善居隔第二日，她直播說有史以來不用鬧鐘，第一次睡到自然醒，也難得在家享用早餐，因為大部分時間都急急忙忙在車上吃；她順便行銷她手中的苜蓿芽捲是一對年輕人創業做的，在斗六西市場、虎尾公正市場都有賣。

她不忘宣導即使打滿3劑疫苗，只有做好個人清潔消毒才能真正保護自己與家人，最近她參加一些活動，發現人真的減少了，未來防疫與生活如何兼顧要學習。

她表示，居隔者和確診者在家如果衛浴共用一定要消毒好，務必做好清消，才不會在居隔中陰轉陽，最近確診者增多原因之一是同住家人被傳染，雲林縣有15％的居隔者陰轉陽。

她說，白沙屯媽祖明天會抵達北港朝天宮進香，她在起駕之日（20日）有去苗栗拱天宮恭迎，她突然居隔無法迎接媽祖到來，副縣長會代表她迎接，她也希望信眾到雲林做好防疫，因為有鄉親頗擔心會造成疫情擴散。

張麗善昨（20日）接獲手機通知她的同住家人確診，雖然多天沒見面，她還是選擇「3＋4」居隔，首次快篩是陰性。