亞洲動保組織21日聯合在亞洲八個國家速食店門市外高舉連署布條，台灣動物社會研究會發言人寸舫筑（右二）表示，麥當勞在美加、拉丁美洲、紐澳、南非都已承諾改用非籠飼雞蛋，依此要求亞洲門市也應逐步落實全面採用非籠飼雞蛋。（羅永銘攝）

台灣、韓國等亞洲8國動保團體，今天更聯合在各國麥當勞門市發起抗議。（林良齊攝）

台灣、韓國等亞洲8國動保團體，連續數個月在各國麥當勞抗議，今天更聯合在各國麥當勞門市發起抗議，要求麥當勞亞洲門市應比照歐美等各國，落實全面採用非籠飼雞蛋。

亞洲跨國動保組織的抗議已超過3個月，台灣麥當勞總部每周有行動者前往舉牌抗議；印尼峇厘島也有叀上母雞面具的行動者；泰國麥當勞總部外，也出現大幅抗議麥當勞仍在使用籠飼雞蛋的廣告。

台灣動物社會研究會發言人寸舫筑表示，麥當勞在美加、拉丁美洲、紐澳、南非等多國已承諾改用非籠飼雞蛋，但在亞洲仍堅持使用「籠飼雞蛋」，導致母雞一輩子被關在窄小的籠裡，無法展現任何自然天性，要求麥當勞的動物福利應擴及亞洲動物處境。

寸舫筑說，相較其他速食業者，如歬德基與漢堡王相繼宣示將在2030年轉型，但麥當勞卻始終不願承諾採用非籠飼雞蛋，呼籲麥當勞不應歧視亞洲民眾，忽略消費者訴求。

台灣麥當勞表示，順應蛋雞動物福利飼養的趨勢，台灣麥當勞持續與供應商合作，以農委會2021年新修正的「雞蛋友善生產系統定義及指南」為依據，考量國內產業現況、生物防禦以及溯源管理等各項要求，持續逐步導入符合政府認可飼養方式，生產動物福利雞蛋並使用於餐點中，麥當勞將依據產業狀況與趨勢，持續評估及調整動物福利雞蛋的採用方式。