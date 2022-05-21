台灣本土今年已逾百萬人確診，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這周比起上周的死亡率略為上升，分析Omicron病毒在各年齡層造成的死亡率與中重症死亡率，認為幼兒園才是最需要停課的族群，面對無法接種疫苗的5歲以下幼童，若家中照顧人力許可，可考慮讓孩子暫時不去幼兒園，藉以躲避確診高峰和高原期。

謝宗學昨在臉書發文說，台灣今年Omicron染疫人數破百萬，死亡率萬分之4，比起上周的萬分之3略為增加，顯示出死亡病例的遞延效應發生了，現在的死亡率反映的是1至2周前的確診案力，隨著確診數字不斷增加，死亡率可能會逐步上升。

謝宗學表示，根據各年齡層分析，死亡率在70歲以上的長者族群明顯增加，60歲以上只有0.06%，但從70歲以上的族群開始顯著上升，70歲以上是0.28%、80歲以上是0.86%，到90歲以上死亡率變成2.7%，是60歲以上族群的40倍以上。

謝宗學指出，分析中重症的死亡率，60歲以上只有16.9%，亦從70歲以上開始顯著上升，70歲以上是21.0%、80歲以上是18.2%，到了90歲以上變成25.7%。其他年齡層中重症死亡率除了50歲以上17.8%、30歲以上19.5%、20歲以上12.2%外，其餘年齡層都低於10%。由此可知，死亡率和中重症死亡率，70歲以上的族群明顯比其他年齡層高出不少；而70歲以下死亡率雖然低很多，但病程進入中重症仍有一定的死亡率。

謝宗學也說，兒童要特別聚焦在未滿10歲的族群，雖然死亡率只有0.002%，但2位因為嚴重急性腦炎不幸死亡的孩子年齡都未滿5歲（都是2歲），若有額外統計未滿五歲無法接種疫苗的兒童族群，較能清楚顯示幼童中重症率和死亡率的概況。

謝宗學坦言，台灣兒童感染Omicron目前已有3位嚴重急性腦炎的案例，不幸病歿的2 位兒童都是2歲，還有一位4歲女童在加護病房治療中。查詢國外研究論文，目前已知只有香港2位兒童、馬來西亞1位兒童因為嚴重急性腦炎患者病歿。

謝宗學表示，兒童染疫後出現腦炎的併發症，到底是人種還是有其他未知的原因造成的？現在不得而知，因此他反而覺得幼兒園才是最需要停課的族群，只是地方政府似乎沒有勇氣直接公告幼兒園停課，因為還牽扯雙薪家庭照顧幼童問題。

謝宗學透露，若家長擔心未滿5歲感疫的風險，除了家中大人疫苗打好打滿和完善自我防護措施外，可視照顧人力的情況，考慮讓幼童暫時不去幼兒園上課，藉以躲避未來確診高峰和高原期。用各種方式讓幼童減少染疫的機率，對於目前仍無法接種疫苗的未滿5歲族群，似乎是不得不為的做法。