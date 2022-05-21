田定豐（左）斜槓主持新節目，首集來賓葛萊美獎得主加持。（唱戲世界娛樂提供）

種子音樂人創辦人田定豐斜槓有成，除了辦攝影展推出3本攝影書外，也在輔仁大學產業創新學程任助理教授。這兩年更號召許多名人一起推廣蔬食，建立全世界的第一份蔬食米其林評鑑。他近來又多了一個新身份，在人間衛視啟動新節目《藝次元宇宙》。

首集特別來賓請來以＜八歌浪Pakelang＞甫為台灣拿下第一座葛萊美獎最佳包裝設計獎的董事長樂團和設計師李政翰。田定豐除恭喜他們為台灣爭光外，也在節目裡秀出這張得獎專輯，從設計概念和馬蘭吟唱隊音樂的融合大讚這張專輯絕對實至名歸。

董事長樂團主唱吉董透露：「這張專輯從音樂製作和設計一開始，就已經鎖定要進軍國際拿下全球音樂的葛萊美最高榮耀。但在過程中因為製作和發行的波折，差點來不及在美國上架，錯失這次報名的機會。」

田定豐問起設計師李政翰這次得獎最大的意義時，他說：「能在國際場合大聲說出台灣是個美麗友善的國家，就是這個獎帶來最美好的意義了。」

而董事長樂團從台灣本土搖滾出發，再到這次和第二代的馬蘭吟唱隊合作，一直有計劃的讓世界看見台灣本土音樂文化而努力，終於讓台灣揚眉吐氣。

田定豐曾當過第50屆電視金鐘獎評審，沒想到有一天也會進電視圈主持教育文化類節目，他壓力不小：「我沒想到自己在音樂圈都被當前輩了，竟然還有機會來當電視圈當新人，有一種瞬間回春的感覺。對人間衛視這麼大膽的給新人機會感到佩服不已。」第一集就有董事長樂團帶來的葛萊美加持，讓田定豐信心大增，希望明年有機會能在金鐘獎上為人間衛視敲鐘，《藝次元宇宙》5月23日（一）起晚上9：00在人間衛視播出。