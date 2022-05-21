國中會考今天登場，新北共有29考場、996間試場（不含預備試場），統計有3萬764人報考，到考率約94.8％，其中有11名考生發燒及呼吸道症狀，加上居隔、居檢及自主防疫人數共971人，共啟用100間備用試場。

教育局表示，今統計確診考生共983人，於6月3日前解除隔離者將統一參加6月4、5日補考，後續入學管道分發也將以外加增額錄取為原則，校方會積極輔導並協助考生完成補考。另因應466位身心障礙及突發傷病考生提出應考服務需求，在板橋高中設有特殊考場（共153人、56間試場），各考場也設置共141間特殊試場。

教育局長張明文指出，會考是國三生第一次面對正式升學考試，此次會考碰上疫情，考生須全程戴口罩，除特殊考生外不開放家長陪同。考試也加強防疫物資準備，提供試務人員防護面罩，提供考生中午用餐使用隔板，並於試場、考生休息區設置消毒據點，提供噴霧酒精、洗手乳或肥皂供考生使用。為讓考生安心考試，新北考場積極提供各項服務，國中學校亦組成考生服務隊進入各考場提供貼心關懷。

主委學校三重高中校長莫恆中表示，各考場學校於考前即邀請考生所屬學校共同召開協調會，提前瞭解本次考試相關防疫工作準備，並落實各項模擬演練，妥善規劃休息區、紅外線體溫量測儀、體溫量測出入動線及家長接送區，讓所有考生都能做最好準備。對於非應屆考生，也有考場服務隊協助。

教育局表示，因應疫情已請考場學校妥善規劃離場分流動線，提醒考生於考試結束後立刻回家勿在外逗留。明是會考最後一天，進行自然、英語（閱讀）及英語（聽力）3科測驗，第1節8時20分開始，全部考試於中午12時30分結束。因應週日交通易雍塞，再次提醒考生提早出門應試。