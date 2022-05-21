新北三重區重陽公園地下停車場工程，今（21）日進行動土開工典禮，市長侯友宜出席主持，他強調，在原物料、工資上漲的狀況下，停車場工程流標多次，如今總算發包，希望能紓解周邊市民朋友停車需求。

據悉，重陽公園地下停車場工程發包過程坎坷，曾4度流標，1次廢標，最後第6次才順利招標。

該停車場工程總金額4億1188萬元，中央前瞻預算撥補1億6450萬元，預計開挖地下三層，總面積約2785坪，規劃257個停車格，力拚明年12月竣工，2024年3月啟用。

重陽公園地下停車場採取智能規劃，將裝設車牌辨識、會車顯示、多元行動支付、智慧尋車以及智能照明系統等，盼能滿足周遭居民需求。

新北市議員李倩萍提到，在討論這個停車場時，覺得車格量若要滿足社區需求，其實還是不夠，並提出隱憂，那就是電動車格目前只有6格，但電動車是未來的趨勢，因此這樣的數量實在太少。

新北市交通局停車管理科科長蔡柏坤解釋，現在有預留20％的管線，也就是約略50個車格左右，能設置電動車格，未來如果電動車持續發展，還能再逐步增加電動車格。

蔡柏坤另外也補充，未來月租車位會採抽籤登記制，周邊里民若有停車位需求，會給予８折的里民優惠，原則上是以出入口300公尺的住戶為主。