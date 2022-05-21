大陸女星「范爺」范冰冰2017年被男友李晨求婚成功，未料後來爆出陰陽合約事件，讓兩人的緣分也因此畫上句點，2019年宣布分手，各自恢復單身後，李晨最近被爆現身成都夜店，身邊美女環繞，而范冰冰昨也趁520表達心境，她人到一處果園拍影片，反璞歸真、打扮休閒，宣告要送獎品給網友，並不忘關心上海的民眾，說明了近來忙開啟新事業的心境。

范冰冰2015年曬出和李晨合影，大方以「我們」二字宣告戀情，2年後李晨在范冰冰的生日宴會上求婚成功，被外界稱是王子與公主童話現實版，未料在舉行婚禮前，范冰冰因捲入陰陽合約事件，挨罰44億，原本如日中天的演藝事業也因此跌到谷底，近年才積極復出。

當時有消息指出，李晨原本安排了古堡婚禮，卻因范冰冰捲入風波只好喊停，沒想到兩人最終不敵阻礙宣告分手，2年前范冰冰受訪替李晨抱不平，強調不是男方將她切割，是她主動提出分手，直言：「我真的很心疼，唯一能做的就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響到他們」，希望藉此不會再影響到李晨的工作。

范冰冰520時曬影片，一心忙工作。（圖／翻攝自范冰冰微博）

范冰冰也說，不只李晨，弟弟范丞丞也被拖累，「他和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們」，而她跟李晨分手後還是好友，近日李晨傳出受邀到成都夜店，一段影片流出可見他和夜店老闆合影，身邊有許多穿著清涼的辣妹，對此，范冰冰昨趁520曬影片，分享要在這天送出許多水果圖樣的T恤，還打趣說：「希望找到男友的人可以不再焦慮（蕉綠）」，並轉發旗下首飾品牌的廣告，一心忙工作，引來粉絲回應：「520快樂，你趕快給我們找個姐夫，生個娃」、「姐姐520快樂」、「沒有男朋友就不送我了，我會哭的」、「你怎麼這麼喜歡果蔬，我也喜歡」。