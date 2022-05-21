南投市農會舉辦南投青山茶春茶比賽，青山茶烏龍茶組特等獎得主林素真。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投市農會舉辦2022年南投青山茶春茶比賽頒獎暨模範農民表彰典禮，表揚青山茶春茶比賽各組得獎者，並表彰該會模範農民。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投以好茶聞名，競賽得獎加持銷路口碑，南投市農會21日舉辦青山茶春茶比賽頒獎，縣府頒匾表揚青山茶烏龍茶組特等獎得主林素真、青山茶新品種組特等獎得主王秀完，表揚市農會模範農民，縣農會總幹事曾明瑞強調，疫後農產行銷，我們準備好了，縣府也宣示，今年10月將重啟南投世界茶葉博覽會

南投市農會舉辦2022年南投青山茶春茶比賽頒獎暨模範農民表彰典禮，表揚青山茶春茶比賽各組得獎者，並表彰該會模範農民。

縣府農業處長陳瑞慶說，今年青山茶評鑑活動在嚴格的品質把關及評審公平的評比下，品質較往年好，除了今年雨水較豐沛外，農民在茶園管理及製茶技術不斷精進也是主因。

陳瑞慶表示，雖然近兩年受疫情影響，國產茶銷售大受影響，縣府為協助農民行銷農業，今年10月將重啟南投世界茶葉博覽會，歡迎茶農踴躍參加。

疫情未歇，陳瑞慶呼籲民眾務必做好防疫，落實個人防護，勤洗手、戴口罩，也可以多喝茶，藉助茶葉豐富的營養成分，提高免疫力，套一句廣告詞「多喝茶沒事，沒事多喝茶」，時值春茶產季，歡迎大家到南投找茶喝茶、買好茶。

南投市農會理事長柯銘洲說，今年青山茶春季競賽在茶業改良場協助下，順利完成，今年春茶雨水充足與去年氣候相比截然不同，偶有陣雨的氣候型態，使得土壤營養成分充分被茶樹根系吸收，今年春茶茶菁原料品質有所提升；整體而言，品質皆維持往年水準之上。

今年烏龍組及新品種組的特等獎，除了在萎凋與發酵度處理上掌握良好之外，乾燥度也是有足乾，烘焙度良好。

新品種組特等獎特色，外觀均整、無黃片、水色蜜黃、澄清明亮、無混濁、香氣具微焙火甜香，乾燥度足而不虛、喉韻甘醇滑順、入口甜郁富活性；烏龍組特等獎之特色，其外觀均整、無黃片、水色蜜黃、澄清明亮、無混濁、香氣具幽雅蘭花香、火香足乾不空虛、滋味甘醇香韻富活性。

「疫後農產行銷，我們準備好了。」曾明瑞強調，這兩年受疫情因素影響，兩岸農產貿易停滯，也影響到南投縣茶葉整體行銷，農民殷盼疫情早退，兩岸農產貿易重啟。

對此，南投縣農會也針對南投縣茶葉等大宗農產品項正式向大陸相關單位提出產品條碼申請，預計近期能順利取得條碼，疫情解封，兩岸農產貿易重啟時，就能以正規貿易方式行銷南投好茶及鳳梨等農產。