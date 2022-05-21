受到疫情影響的味全龍一軍主力球員陸續歸隊，21日「汪汪萌寵日」4名野手郭天信、李凱威、石翔宇、拿莫・伊漾、2投手王維中、林子昱回歸一軍戰場。

龍隊一軍之前多達19名球員染疫，目前僅用1.5軍陣容應戰，今天起主力球員將陸續歸隊，逐漸恢復「完全體」，此役由林子昱先發迎戰中信兄弟象魔力。

龍隊染疫球員中最先回歸的是野手張政禹，今天再有2投4野歸隊一軍，總教練葉君璋之前表示，王維中會從中繼出發，讓他慢慢調整到位後再回到先發輪值，而今天歸隊的4名野手只會有郭天信、李凱威會先發。