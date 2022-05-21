新冠肺炎疫情邁入第3年，在蔡總統施政週年迎來中重症新高。經檢視蔡政府施政期間的防疫措施，專家直指，國家的戰略出了問題，台灣是個海島國家，防守是戰略主軸，一開始的檢疫做的很成功，便導致偏安心態，根本沒有在做攻擊。攻擊的戰術是試劑、防護是疫苗、武器是藥物，但這3個東西根本沒有做好準備，這是台灣的最大弱點。

中華民國防疫學會理事長王任賢今出席「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡﹖」記者會，指出，台灣得天獨厚是個海島，推動檢疫，是依據海島的特性，防守成了疫情之初的戰略主軸。台灣一開始在邊境是以發燒當作篩查政策，這是傳統關口在做的東西，另在檢疫期間，則是有症狀才篩查，王任賢形容這樣的舉動很省，主要的做法是把民眾隔離起來，這是防守策略，後來到了2022年春節才加入機場唾液檢測，當時台灣度過了平靜的幾個月。

由於台灣在邊境檢疫做的成功，政府的防疫出現偏安心態，覺得「這樣封也可以啊」，根本不會想到攻擊。病毒進入台灣後，要做的是偵查、防護、攻擊，偵查的武器是試劑、防護是疫苗、攻擊是藥物，然而這3個東西政府根本沒有做好準備，這是台灣非常大的弱點。

王任賢直言，台灣是以檢疫的方式執行防疫，只有死守、沒有攻擊，這是最大的弱點。因攻擊戰術沒有準備好，動態清零也只是喊喊口號，缺乏廣篩、疫苗、藥物，醫療端也無法發揮早期診斷、治療的功能。台灣以防守為主的觀念若沒有改過來，問題就會很大。