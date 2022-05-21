第二類備用試場監考老師穿防護服全面保護。(劉秀芬攝)

國中教育會考21日登場，台南考區曾文家商考場第1節考試中，一名一般考生突然發燒，第2節考試轉去第二類備用試場，並連絡家長到校，第2節考完後，考生經快篩顯示陽性，家長隨即將孩子帶到醫院採檢治療。

曾文家商考場共有5所國中、876名學生報名應試，為了防疫，試務會議規定，居家隔離、自主防疫及居家檢疫考生增設第二類備用試場，曾文家商首日有5名自主防疫考生、7名居家隔考生，啟用3間備用試場。

第一節考社會科中，一名一般考生突然身體不試，經量測有發燒現象，第2節課轉去備用試場，中午經快篩顯示陽性，由家長將孩子帶到醫院採檢。

曾文家商校長陳藝昕表示，另有一名與該發燒生近距離接觸的考生，為了考生的安全，也請考生到第二類備用試場應考。

為了防疫，曾文家商考場以高規格標準為考生服務，啟用42間教室，動用172名師生及工程人員，開闢兩入校通道，每名學生進校都要量體溫。第二類備用試場監考老師穿防護服全面保護，試券有專人收送；中午學生用餐後，試場全面消毒。