樂天桃猿一軍疫情再擴大，21日再公告一軍打擊助理教練林政億快篩呈現陽性，目前已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，這也是桃猿一軍連4天傳出疫情。

桃猿最先是二軍球員、教練染疫，後來陳俊秀、林承飛、林立18日也快篩陽性後確診，接下來馬傑森、郭永維、邱駿威也確診，昨天再公告捕手嚴宏鈞、隨一軍練球的投手陳禹勳也快篩陽性，今天PCR報告結果出爐，2人也都確診，目前一軍累積8球員確診。

今天桃猿再公告，教練林政億因身體略感不適，經快篩後呈現陽性，這也是桃猿一軍連續4天公告疫情相關消息。