【政新鮮】朱立倫徵召張善政選桃園會贏嗎？ 王鴻薇揭實情：沒空軍、陸軍仗怎打

國民黨中常會提名前行政院長張善政參選桃園市長，令許多藍營人士錯愕。台北市議員王鴻薇昨（20日）接受本網節目《政新鮮》訪問時表示，張善政被徵召是好的人選，也是令人意外的人選，但她強調有個關鍵問題須解決。

王鴻薇表示，在桃園本來就是羅智強、在地的呂玉玲委員其實都已已經有大動作的參選意願，中央突然徵召張善政，確實讓人錯愕，事實上大家當天中午聽到消息都是「眼鏡跌滿地」，那時候國民黨應該出現很多「碎玻璃」。

王鴻薇表示，很多人都說張善政是一個不錯的人選，但是因為在整個程序上確實讓當事人錯愕或不滿，確實有很多危機需要處理，包含像羅智強有強大空軍、呂玉玲所代表陸軍，我們都知道選舉就像打戰，如果在這場大戰之中，最後陸軍是裹足不前，根本不做配合的話，那這個仗也很難打。在這場桃園選戰裡面，要趕快把羅智強的空軍系統、呂玉玲所代表陸軍系統趕快整合，不然會讓人家可能看到的是一個國民黨的分裂，去對上團結的民進黨，這是一個最糟糕的結果。

不過，王鴻薇也分析，以張善政行政資歷跟過去在企業任職的經驗，對於桃園這個發展中的城市來說，算是一個好牌；但她說，現在這樣子的紛紛擾擾，作為民進黨一定是很偷笑，我們會覺得如果沒辦法做一個好的整合得話、趕快團結，可能會是讓民進黨坐收漁翁之利。