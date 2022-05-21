為反制西方國家的制裁，俄羅斯要求所有買家以盧布支付天然氣費用，大大考驗歐洲多國在俄烏戰爭上對莫斯科採取強硬立場的決心。路透社報導，德國和義大利政府告訴國內天然氣進口商，他們可以在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布帳戶，繼續向俄羅斯購買天然氣。

路透社引述不具名消息來源，指德國天然氣進口商獲柏林告知，只要他們向 Gazprombank 支付的款項不是以盧布支付，就可在不違反制裁的情況下開設盧布賬戶，繼續購買俄羅斯天然氣。消息人士稱，德國作為歐洲最大俄羅斯天然氣進口國，一直就此問題與歐盟密切協調。

義大利能源巨擘埃尼集團（ENI）19日宣布，將在Gazprombank同時開立歐元和盧布帳戶，以支付即將到期的天然氣款項。一位高級政府官員告訴路透社，在那之前，義大利政府已與歐洲執行委員會（European Commission）交換過意見，他說：「這個決定與（歐盟執委會）能源部門傳達的訊息一致。」對此，義大利總理德拉吉辦公室不予置評。

波蘭、保加利亞和芬蘭因拒絕遵守莫斯科的要求，已遭俄方停止供應天然氣，而許多歐盟成員國並不敢冒這個險。

一些歐盟成員國駐布魯塞爾外交官表示，執委會就「如何在不違反制裁的情況下購買俄羅斯天然氣」給出兩套書面指導，但用字似乎「故意」含糊不清，讓成員國能夠開設盧布帳戶而不違反相關制裁。一位外交官就說，如果有些國家允許國內天然氣進口商開設盧布帳戶，會讓外界認為他們對俄羅斯天然氣「敞開大門」、「一切如舊」，將影響歐盟在對俄制裁上的團結。

牛津能源研究所高級研究員 Katja Yafimava 表示，沒有法律依據顯示成員國的天然氣進口商開設盧布賬戶會違反製裁。「書面指導中沒有任何內容阻止買家開設此類賬戶，」她說：「雖然執委會的口頭聲明造成歧異，但重要的是書面指導。」

波蘭對此要求執委會提供更明確的指導；荷蘭經濟事務部發言人也說，政府正在遊說歐盟明確立場，「為整個歐盟劃清底線」。