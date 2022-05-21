女星賈永婕去年主動號召企業、演藝圈好友捐贈醫療物資、愛心餐，讓她擁有「防疫女神」的美名，隨著近日本土疫情爆發，賈永婕也積極幫助各醫院，親自跑醫院送物資，近期台灣疫情嚴峻確診數都是萬人為數，而確診年齡更燒至學齡下的孩童，賈永婕也伸出援手，積極聯絡各方幫忙，有教養院執行長求助賈永婕缺乏快篩試劑，賈永婕知道後也霸氣表示：「教養院想要的物資我們全數補齊！」

「防疫女神」賈永婕疫情期間發起捐贈醫療物資的善舉，被許多人稱讚人美心善，近期疫情再攀高峰，她也繼續投入救助活動，與演藝圈好友、企業主共同捐贈醫療物資，希望能幫助到需要幫助的人。今（21）日賈永婕透露週四收到一封求救訊息，對方是苗栗縣的教養院執行長，二十多年守護著88名重度多重障礙的院友，他們大多有心智障礙、腦性麻痺、自閉症等等。不過其中一位照顧的老師確診，當下發現立刻全院快篩，有四位已經陽性確診，執行長提到每隔兩天就會全院快篩，目前已經有二十位孩子確診，數字不斷攀升，快篩試劑也不足，所在地區資源貧瘠，社福單位的經濟情況拮据，快篩、防護衣、防疫物資都不足，因此請求賈永婕幫助。

由於賈永婕要處理很多醫院和醫護的需求，她一個人忙不過來，便將這個訊息傳到和閨密們的群組，本來只是想問問有沒有認識的廠商可以幫忙，結果閨密們自動下訂物資，在昨（20）晚已經將物資送到苗栗教養院，讓賈永婕直呼行為「太帥了」，捐贈物資包含100瓶消毒用品、500劑快篩、3箱營養品、N95 口罩還有維他命補給品，全在短短一天時間補齊。

除了自己做愛心，賈永婕也呼籲大家一起來幫忙：「我想邀請大家一起成為幫助別人的人，留意一下自己身邊有沒有需要幫助的團體或機構！了解一下他們的需求，伸出你們溫暖的雙手，在這不容易的時局千萬不要冷漠，冷漠跟病毒一樣可怕！我們大家都是彼此的天使！」