國民黨18日「突襲」式宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發輿論譁然。為展現參選桃園市長決心而辭去台北市議員的羅智強，獲大批支持者與黨內青壯派支持、同情，也掀起黨主席故意等羅辭職才宣布徵召的「陰謀論」。對此，國民黨副秘書長王育敏表示，此說法純屬「外界臆測」，因為朱不會針對任何人。

針對外界質疑，朱立倫故意等羅智強辭台北市議員後，才宣布提名張善政，王育敏昨日（20）接受香港媒體《中評社》訪問表示，此說法為外界臆測，朱身為黨主席，他最希望桃園可以贏，他也一再強調要找出「最強的」、「可以贏」的人選，所以他不會去針對任何人，他只是站在「國民黨要贏」的角度，找出一個最優秀的人。

王育敏指出，推出張善政後，外界普遍都認為他是很強的人選，其條件、歷練、格局都非常強，能幫桃園再升級，想必民進黨也感受到壓力。大家對張這個人選本身沒太多意見，主要不滿是認為提名過程有爭議、地方未第一時間被告知，這是現在國民黨中央會持續溝通修補的。

至於羅智強，王育敏坦言，他對國民黨貢獻很多也非常優秀，未來國民黨還有很多需要他的地方，相信他也是個以大局為重的人，最後會與國民黨並肩作戰，畢竟大家共同的目標與對象是民進黨，絕不是自己人。