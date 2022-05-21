【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣有位知名建築師，為了設計美術館的公共空間，他特別飛了一趟卡達（State of Quata)，首都杜哈（Doha），去了解伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）。

該座博物館是華人建築師貝聿銘在2000年到2008年的晚期代表性作品，也是貝聿銘集大成的力作之一。貝聿銘生前曾說，他在該博物館的建造中，僅僅只是一位建築師，但是，該項目給了貝聿銘的感覺，十分特殊。幫助他進入和瞭解一個不同的世界，不同的宗教，不同的文化。

由於行政法人化推動在即，台灣未來美術館，在專業的守護之外，公共空間，是和民眾互動、更是商機所在，而一座令人留連忘返的美術館或博物館，一定有座高級餐廳，以及輕食咖啡店。

伊斯蘭藝術博物館的精緻星級餐廳，設計突出，餐飲也高級，疫情之前，國際饕客口耳相傳，接踵而至，幾乎是一位難求。

杜哈伊斯蘭藝術博物館，是座以伊斯蘭藝術為主題的博物館，位於卡達首都杜哈海岸線之外的人工島上，占地4.5萬平方公尺，為了表現伊斯蘭建築的本質，貝聿銘曾在在中東考察了好幾個月，研讀穆罕默德的理論，親自到埃及，突尼斯等地采風。由於擔心這個博物館會被周圍環境所淹沒，他請求卡塔爾的王儲為它建立一個獨立的島。

貝聿銘當時自問，如果一個人說尋到了伊斯蘭建築的核心，難道它不是應該位於沙漠上，設計莊重而簡潔，陽光使形式復蘇嗎？這句話，成為他設計靈感的緣起。

最後，在埃及開羅的伊本·圖倫清真寺（Masjid ibn Tulun），貝聿銘最後逐漸接近了「真相」，並相信他找到了他一直所要尋找的。莊嚴的建築在陽光下，甦醒過來，帶著深淺不同顏色的陰影。站在該清真寺中央，讓貝聿銘悟到伊斯蘭建築（Islamic architecture）精髓。

貝聿銘當時認為，所有嚴肅的建築，都應該在懷舊與健忘中，找到一個平衡點。

該觀點在伊斯蘭藝術博物館得到了巧妙的體現，簡潔而抽象的表面造型， 既是對正統的現代主義（HighModernism），也是對古老的伊斯蘭建築的回應。

博物館方案設計外觀簡樸，甚至帶點原始粗獷，但館內盡是令人歎為觀止的藝術品，凸顯了卡達在文化建設方面的真誠。

簡潔的白色石灰石，以幾何式的方式疊加成伊斯蘭的風格建築，中央的穹頂連接起不同的空間，古樸且自然。白色石灰石堆疊而成的外牆，折射在蔚藍的海面上，形成一種懾人的宏偉力量。

典型的伊斯蘭風格幾何圖案和阿拉伯傳統拱形窗， 又為這座龐然大物 增添幾分柔和，稍稍中和了它的英武之氣，果然令人難以忘懷。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：伊斯蘭藝術博物館相關截圖。

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