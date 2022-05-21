32歲郝劭文早年以童星身分出道爆紅，近年他將生活重心轉往大陸，改當直播主賣貨，成績不錯，曾創下5秒瞬間賣出3500多單的紀錄。上月1日他爆出求婚成功，對象是大陸化妝師林寧瑞，今網上流出林寧瑞透露兩人在昨天520領證的甜蜜照片，更強調：「不變的是在一起的決心」。

郝劭文當年外表可愛，接連拍攝《新烏龍院》、《狗蛋大兵》等電影走紅，也被譽為「明星收割機」，曾和金城武、吳孟達、葉全真、翁虹等人合作。近年郝劭文到大陸當賣貨的直播主，因風格清新、說話語氣溫柔，引來許多好評，上月1日他則開心發文宣布求婚成功，開心說自己「以後也是有家的男人了」。

郝劭文與林寧瑞日前求婚成功，昨正式領證。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

郝劭文經紀人鄭東樹則透露，女方林寧瑞是陸籍劇組化妝師，2人是在拍戲的時候認識，目前已交往近2年，當時林寧瑞來劇組代班，沒想到牽起2人緣分，而郝劭文目前定居在浙江杭州，除了每周的直播工作，最近獲邀到江西拍攝一檔古裝劇，因疫情隔離影響暫時住在大陸，等疫情沒那麼緊繃才會回台。

林寧瑞發文。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

此外，林寧瑞被起底有過一段婚姻，育有7歲女兒，但郝劭文發文寵妻心切，強調：「都不許欺負我老婆」，還接連按讚了「不用在意別人的眼光，過好自己的生活最重要，祝福你們」、「劭文霸氣護妻最牛，自己的女人自己寵」等網友留言。今林寧瑞發文，曬出和郝劭文領證照片，坦言原本想在4月1日領證，但出發前接到防疫中心通知，只好取消，「疫情期間所有決定都變化莫測，還好不變的是我們在一起的決心。這一天也是一個說走就走的日子，但我心裡的紀念日永遠是4月1日」，引來好友留言祝福。