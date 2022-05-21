台灣好手林郁婷周五凌晨甫於女子拳擊世錦賽奪得57公斤級金牌，未料昨天深夜搭機返台時，代表隊一行5人在土耳其機場接受PCR檢測呈陽性反應。由於當地規定48小時後才能再次檢測，中華拳擊代表隊先回到飯店休息，預計周一再次檢測。

「目前全體狀況良好，昨晚凌晨返回飯店，仍在休息中，大致上僅有類似感冒症狀。」中華隊教練曾自強表示，由於時差關係，成員目前都先休息，也感謝各方關心與支持的訊息。

曾自強透露，全隊在比賽時已先做過一次PCR檢測，當時都是陰性，結果到機場接受檢測才變成陽性反應，暫時無法搭機回台。

林郁婷這次在土耳其收穫生涯第2面世錦賽金牌，也締造連3屆奪牌紀錄。她在2018年印度新德里世錦賽一路過關斬將稱霸54公斤量級，2019年轉戰57公斤量級留下銅牌，2020年因為東京奧運而輪空，可惜碰到新冠疫情干擾，東京奧運延期至2021年，原定的世錦賽也改至今年由土耳其承辦。