中重症比例。（圖／指揮中心提供）

中重症飆223例 9月大童確診 發出「低吼狗吠聲」

國內今新增223例中重症個案，其中153例中症、70例重症、59例死亡。其中的重症個案中，再次出現兒童病例，1名未滿5歲男童染疫後出現呼吸衰竭、腦水腫，尚未確認是否有腦炎，另1名9個月大男童，則出現「狗吠聲」，為上呼吸道急症，2人都在加護病房治療中。

羅一鈞說，今日的59例本土死亡個案，介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中56例具慢性病史、29例無疫苗接種。其中一位比較年輕的死亡個案為30多歲男，本身有肝硬化慢性病史，沒打過疫苗，染疫合併心肺衰竭過世。另外幾位40多歲的案例，個案本身都有慢性病史，其中2人有癌症與腦出血，染疫後合併心肺衰竭死亡。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

重症個案增加2名兒童，其中一個是5歲男童，本身有先天肌肉系統疾病，發病當天（17日）腿痛，後續在家昏厥送急診，發現有肺炎和腦水腫的狀況，緊急插管後送入專責醫院加護病房，有血氧偏低情形，已給予瑞德西韋登藥物治療，也針對腦水腫進行處理，對於是否有合併腦炎，還需研判。

另一位是9個月大男童，無慢性病史，15日發燒咳嗽，發燒時活力較差，到醫院採檢，隔日檢出陽性。17日凌晨出現高燒、呼吸喘的症狀，再度送急診，有血氧偏低的狀況，在家中就有發現呼吸聲音較粗（哮吼），像是低吼狗吠聲，表示上呼吸道發炎、阻塞，屬於兒童急症，已經入住小兒加護病房插管，也使用瑞德西韋，目前病況改善，昨（20日）移除呼吸器，持續治療中。

另有一位20多歲女性染疫後重症，本身打過兩劑疫苗，有癌症病史，染疫後出現短暫的呼吸窘迫症狀，因此住進加護病房，不過，目前已順利恢復，並且出院了。

截至目前，今年已累計112萬9202例本土確診，共有2484例中重症，其中490例死亡。輕症無症狀比例仍維持99.78%，中症0.17％，重症0.05％。