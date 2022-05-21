今天在大聯盟場上紅襪以7：3擊退水手，此戰紅襪打線讓上季美聯賽揚獎投手羅比雷(Robbie Ray)相當頭痛，他在6局投球中失掉4分(1轟)，最後也吞下敗投，而上一場轟出三響炮的「故事哥」史多瑞(Trevor Story)再次爆發，於3局轟炸滿貫全壘打，本季從洛磯轉投紅襪的他沉睡已久，如今終於覺醒了！

Trevor Story is single-handedly chasing down the New York Yankees this week https://t.co/S5dEbDfBIZ — Barstool Carl (@barstoolcarl) May 21, 2022

史多瑞本季從洛磯轉到紅襪，可能因「下山」(洛磯位於高海拔丹佛)有點不適應，沒打出該有水準，但昨天他釋放內心的野獸，單場狂敲3支全壘打灌進7分打點，紅襪球迷總算等到這一刻，而在今天比賽第3局他再度發威，面對上季美聯賽揚獎投手羅比雷敲出滿貫炮，鎖定87 mph滑球一棒轟向「綠色怪物」。

這也讓他一舉攻下4分打點，今天他4打數僅1安打，但這支安打就是價值連城的滿貫炮，短短兩戰就轟下11分打點，本季目前累積6轟、27打點，打擊率是.231，慢慢找回過往身手。而接著紅襪在8局又攻下3分，小布萊德利(Jackie Bradley Jr. )代打敲出3分炮奠定勝基，紅襪最後就用這兩支全壘打拿下比賽。

What a night for Trevor Story 👏 pic.twitter.com/yyBch0xv7g — SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2022

史多瑞貴為自由市場第二大咖游擊手，聲量僅次於轉投雙城的柯瑞亞(Carlos Correa)，但他3月底解封後才被紅襪簽下，合約是6年1億4000萬(約台幣39.7億)，原本據傳洋基、太空人、巨人都對他有意，可見他人氣之高，而因紅襪陣中已有波格茲(Xander Bogaerts)鎮守游擊，所以他改守二壘，組成令人期待的二游連線。