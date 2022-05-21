《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，美國太空總署（NASA）17日表示在3月的一次太空任務中，太空人的太空衣（EMU）頭盔中有不明積水，為此在分析完原因前，未來幾個月都將暫停國際太空站（ISS）所有非緊急的艙外任務。

NASA國際太空站計畫副經理韋格爾（Dana Weigel）說，在了解上次使用EMU進行太空漫步（EVA）任務時頭盔進水原因前，將暫停目前計畫中的太空漫步任務。

據報導，歐洲太空總署（ESA）的德國太空人毛瑞爾（Matthias Maurer）在今年3月23日進行艙外太空漫步後，發現頭盔內有一個直徑8到10英吋（20.32到25.4公分）的圓圈水膜，頸環後面的排氣口也有積水，在頭盔之下之後，工作人員估計50%的面罩被薄薄的一層水覆蓋，且頭盔背面的吸收墊也是濕的。

NASA計畫在7月將毛瑞爾的EMU用SpaceX的太空船送為地球進行分析。原定今年計畫進行四次的太空漫步任務以升級空間站的太陽能系統，在8月、11月各兩次，現下全部暫停等待分析結果。

韋格爾說，目前為止還沒有發現任何異常，目前正在尋找明顯汙染或汙垢的跡象，但還沒有任何發現。而計畫中的太空漫步計畫雖被擱置，但緊急的EVA計畫還是可以獲得批准。

第一次發現太空人的頭盔積水的案例是發生在2013年，義大利太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）差點因為頭盔積水而溺斃，當時的積水已高過眼睛、鼻子和耳朵。從那時開始，美國太空總署開始在頭盔中裝上小海綿，藉此吸收多餘的水分。