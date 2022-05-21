國巨(2327)集團宣布與鴻海科技集團(2317)共同參與其合資公司—國創半導體(XSemi Corporation)新台幣31億元的增資計劃，國巨及其關聯企業將持有49%股權。

為服務策略性系統客戶與通路客戶，電子零組件解決方案供應商國巨集團與全球最大的科技製造服務商鴻海科技集團於去年第三季合資成立國創半導體，國創半導體為總部設在新竹竹北的晶片設計公司，主要是設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的類比IC與功率元件。

國巨表示，自2020以來的半導體供需失衡，對現有客戶生產營運造成極大衝擊，而新的市場機會如EV、數位健康、機器人、宅經濟等不斷的出現，促使國創加速在半導體產業的策略布局，國創正透過自有設計，並與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比IC及功率元件產品線，再加上與富鼎的合作，更能完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案。

此次國巨集團與鴻海科技集團共同參與其合資公司—國創半導體(XSemi Corporation)新台幣31億元的增資計劃，透過此次增資，國創董事長、副董事長職務也將分別由鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘擔任。

國創也同步宣布以新台幣28.868億元參與國內功率元件廠富鼎先進(8261)私募，取得富鼎此次3.5萬張私募發行的新股，預計在增資完成後，國創將持有富鼎30.08%股份，成為最大股東。

國巨表示，藉與富鼎的策略結盟，其齊全的MOSFET產品線擁有超過一千個規格產品，將補足國創在IC產品策略藍圖的關鍵一環，並與國創發展的電源管理IC、SiC 元件/模組相互搭配。而加上鴻海與國巨資源的富鼎，將可提供更多的產能與更廣的產品線以服務富鼎現有的客戶需求，更可進一步藉鴻海EV事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場，為富鼎帶來更大的成長機會。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘說：「我們與富鼎的結盟就是為了抓住類比IC及功率半導體未來的契機，我們相信一旦產品準備就緒，就可以快速布局到國巨的全球通路及客戶的手上，這符合國巨對全球客戶提供更完整的全方位零組件解決方案的策略。」

國創半導體基於兩大集團長期發展策略，將依規劃時程持續擴增產品線、優化產品競爭力、規劃內外部產能，配合兩個集團現有客戶與新事業的需求，在業務的發展扮演關鍵的角色，並期望能成為全球主要類比IC與功率元件供應商。