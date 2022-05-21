台北市立天文科學教育館證實，有國際媒體報導5月27日將有「具潛在撞擊威脅」小行星接近地球，為(7335)1989 JA小行星，直徑估約930到1180公尺之間，足足有台北101的兩倍大，但也說這並非新鮮事，更沒撞擊危險，民眾不必擔心。

台北天文館解釋，所謂「具潛在撞擊威脅小行星」(Potentially Hazardous Asteroid PHA)是指當其與地球軌道最接近時，距離可達0.05天文單位以內，約750萬公里，或月球平均距離的19.5倍，且直徑達140公尺以上的小行星。截至目前為止，已被發現的PHA有2280顆，還在不斷增加。

台北天文館說明，5月27日22時左右最接近地球的這顆PHA是(7335)1989 JA小行星，它的直徑估約930到1180公尺之間，足足有台北101的兩倍大，不過這次離地球最近時尚有402萬公里，比月球還遠10.5倍，所以對地球完全不構成任何威脅。

台北天文館也表示，在這些被發現的PHA中，只有156顆的直徑大於一公里，屬於大型PHA，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能造成全球性地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕，但也不用過於擔憂，這樣的事情平均每44萬年才會發生一次。

台北天文館補充，其實每年PHA接近地球的次數遠比大家想像來得多，光是2022年，與地球距離近到0.05天文單位以內的就有14顆，最接近的是在12月28日的2010 XC15小行星，距離只有0.005162天文單位，也就是77萬公里左右，僅相當於月球的兩倍遠。