Muzigae Mansion形象照＋試色照。（Muzigae Mansion提供）

Muzigae Mansion產品情境照組圖。（Muzigae Mansion提供）

Muzigae Mansion通過英國素食者協會認證。（Muzigae Mansion提供）

在韓系彩妝競爭激烈的時代，Ｍuzigae Mansion脫穎而出成為眾網紅的最愛，Ｍuzigae Mansion以透明顏料罐造型，吸引包裝妝控的目光，絲滑柔霧的奶霜質地以及高級調色更是美麗關鍵。

Ｍuzigae Mansion絲滑柔霧感質地，一抹好滑順，顏色超持久，簡直就是唇釉界的極品，最厲害的是不沾染口罩，約會不尷尬，成為疫情時代下的美妝新霸主，首發系列Object Luquid透過最細緻的色彩與明暗調和，創造出每個女孩夢想中最完美的唇色，獨家演繹出每位女孩的時髦。

獨家解密品牌熱銷推薦色包括006Notable、008Dominant、009Perception，分別為溫暖夕陽橘紅色、高冷覆盆莓玫瑰紅，以及具有中毒性深邃魅力的勃根地酒紅，一抹瞬間令人難以忘懷的高級感調色，散發不同歐膩魅力，絕對是約會必備的百搭色。

韓國創辦人在產品上市前就拿到全球最具聲望、流傳最久的英國素食者協會認證Vegan Base，讓素食者也不用擔心，安心擦上美色。